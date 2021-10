Borussia Dortmund, Haaland da record: gol e presenze in Bundesliga di pari passo (Di sabato 16 ottobre 2021) Contro il Mainz, l’attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland ha messo a segno una doppietta storica Erling Haaland si conferma ancora una volta uno dei bomber più forti del pianeta. Nella vittoria del Borussia Dortmund per 3-1 contro il Mainz, il norvegese ha messo a segno una doppietta storica per il campionato tedesco. Con i due gol siglati, infatti, Haaland è arrivato a quota 49 reti in Bundesliga. La particolarità? Le presenze sono state proprio 49. Numeri da paura per l’attaccante giallonero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Contro il Mainz, l’attaccante delErlingha messo a segno una doppietta storica Erlingsi conferma ancora una volta uno dei bomber più forti del pianeta. Nella vittoria delper 3-1 contro il Mainz, il norvegese ha messo a segno una doppietta storica per il campionato tedesco. Con i due gol siglati, infatti,è arrivato a quota 49 reti in. La particolarità? Lesono state proprio 49. Numeri da paura per l’attaccante giallonero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

