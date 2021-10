Borsa della Ricerca, imprese e startup si incontrano per fare innovazione (Di sabato 16 ottobre 2021) Martedì 19 ottobre inizia a Salerno la XII edizione della Borsa della Ricerca con 60 aziende multinazionali, 30 Università e 120 startup: in programma oltre 800 appuntamenti ‘one to one’. Martedì 19 ottobre dalle ore 15 torna in scena la Borsa della Ricerca, l’evento organizzato da Fondazione Emblema in collaborazione con l’Università di Salerno e con il supporto della Regione Campania. La Borsa della Ricerca, giunta alla sua XII edizione, è l’iniziativa che favorisce il contatto tra il mondo della Ricerca universitaria (gruppi, dipartimenti, spin off), startup, aziende, incubatori ed investitori (pubblici e privati) attraverso un ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 16 ottobre 2021) Martedì 19 ottobre inizia a Salerno la XII edizionecon 60 aziende multinazionali, 30 Università e 120: in programma oltre 800 appuntamenti ‘one to one’. Martedì 19 ottobre dalle ore 15 torna in scena la, l’evento organizzato da Fondazione Emblema in collaborazione con l’Università di Salerno e con il supportoRegione Campania. La, giunta alla sua XII edizione, è l’iniziativa che favorisce il contatto tra il mondouniversitaria (gruppi, dipartimenti, spin off),, aziende, incubatori ed investitori (pubblici e privati) attraverso un ...

borghi_claudio : Che ci fa @matteorenzi nel cda di una società russa che ha appena chiesto la quotazione in borsa? Notare, nel prosp… - Vera_Berr : Il profumo dell’interno della scatolina dei tic tac alla menta, che tanto mi piace, mi ricorda quando da piccola an… - mailaraf : RT @SheMsBluebell: Questi sono i titoli che mi conforteranno in questo fine Ottobre!Li aspettavo da un pó e adesso mi metto subito in modal… - RobyRob64 : --> CONNETTETEVI X 3 GIORNI.: PERDERANNO 1,2 MILIARDI DI EURO (OLTRE LE PERDITE IN BORSA..!) Fate così anche con Mc… - lillydessi : Scopriamo 8 modi di tagliare e acconciare i capelli per sembrare fuoriclasse della moda - Proiezioni di Borsa… -