Bomba Mediaset, Chiara Ferragni ha tradito Fedez, pronta al lasciarlo. Piersilvio Berlusconi nella bufera. Cosa succede (Di sabato 16 ottobre 2021) Antonio Ricci ha rilasciato un’intervista a Tpi in cui ha affermato che Chiara Ferragni eliminerà Fedez (nel vero senso della parola). Il produttore di Striscia la Notizia si ritiene una mina vagante nel mondo del piccolo schermo. Mentre tutti gli altri sono costretti a delle regole da seguire, ad accattivarsi le simpatie di questo o quel politico, all’epoca del politicamente corretto, per lui tutte queste regole non valgono. Per questo, nel suo tg satirico vengono prese di mire tutte le trasmissioni televisive, dalla Rai alla Mediaset, senza alcuno sconto per nessuna. Ma è in questa intervista che Antonio Ricci ha finalmente dedicato delle parole alla coppia del momento: Chiara Ferragni e Fedez, ovvero i Ferragnez, di cui a breve uscirà anche una serie tv. Sono loro ... Leggi su cityroma (Di sabato 16 ottobre 2021) Antonio Ricci ha rilasciato un’intervista a Tpi in cui ha affermato cheeliminerà(nel vero senso della parola). Il produttore di Striscia la Notizia si ritiene una mina vagante nel mondo del piccolo schermo. Mentre tutti gli altri sono costretti a delle regole da seguire, ad accattivarsi le simpatie di questo o quel politico, all’epoca del politicamente corretto, per lui tutte queste regole non valgono. Per questo, nel suo tg satirico vengono prese di mire tutte le trasmissioni televisive, dalla Rai alla, senza alcuno sconto per nessuna. Ma è in questa intervista che Antonio Ricci ha finalmente dedicato delle parole alla coppia del momento:, ovvero i Ferragnez, di cui a breve uscirà anche una serie tv. Sono loro ...

Advertising

infoitcultura : Pier Silvio Berlusconi, bomba di Antonio Ricci: 'Quel che teorizza e quel che manda in onda', terremoto a Mediaset - zazoomblog : Quel che teorizza e quel che manda in onda. Bomba di Antonio Ricci su Pier Silvio: senza precedenti a Mediaset -… - infoitcultura : Ballando con le stelle, 'perché no?'. Bomba-Carlucci su Barbara D'Urso, sudori freddi a Mediaset - Dorian221190 : RT @Tristan__esdpv: NON SOPHIE CHE SU MEDIASET EXTRA CONTINUA A DIRE CHE SOLEIL SI È FATTA SCRIVERE IL VIDEO DI PRESENTAZIONE OMG QUESTA BO… -