Bologna | conferenza stampa Mihajlovic | «Medel mi ha chiamato | ma non gioca»

In conferenza stampa Sinisa Mihajlovic ha presentato Udinese-Bologna e ha parlato della possibilità di far giocare Medel In conferenza stampa Sinisa Mihajlovic ha presentato Udinese–Bologna. Il serbo in Friuli non ha mai vinto da quando allena i rossoblù. Ecco le sue parole. MODULO – «Può succedere che cambi ancora, mi comporto in conseguenza di quello che vedo durante la settimana: non c'è un modulo che ti fa vincere o perdere, i giocatori sono il motore del modulo. Tutto dipende da attenzione, intensità, concentrazione. Abbiamo dato più compattezza in fase difensiva, ma accade quando attacchiamo sempre con i nostri principi e concetti». I SUDAMERICANI – «Ho incrociato Nico Dominguez, che è arrivato ...

