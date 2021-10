Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti sabato 16 ottobre

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ildell’emergenza Coronavirus delaggiornato a162021. Prosegue ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 398 nuovi, 0, 25 ricoverati in terapia intensiva, 136 ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 9.052 gli attualmente positivi. SportFace.

Advertising

infoitinterno : Covid oggi Veneto, 342 nuovi contagi: bollettino 15 ottobre - PasqualeCacace5 : RT @TgrRaiVeneto: #Coronavirus #Veneto: i dati di venerdì #15ottobre 2021. Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero #ioseguoTgr ht… - PivaPaola : RT @arpaveneto: #Veneto #Aria vai al bollettino #Arpav - sportface2016 : #Veneto: il bollettino e i numeri odierni del #15ottobre #Coronavirus #COVID19 - arpaveneto : #Veneto #Aria vai al bollettino #Arpav -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Veneto

... al primo c'è il Lazio con 348, al secondo ilcon 342 casi, al terzo la Lombardia con 288. ... Neldell'Asp non si registra nessun decesso. Questi i dati nel dettaglio, tra partentesi ...- Sono 342 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 15 ottobre in, secondo i dati Covid - 19 dell'ultimodella Regione. Nelle ultime 24 ore non c'è stato alcun morto. Da ieri i ...Il bollettino coronavirus di oggi, sabato 16 ottobre, della Regione Veneto: dati aggiornati su contagi, morti e guariti sul territorio ...Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.874.361 test; 270.233 sono i casi positivi; 261.283 sono i pazienti guariti; 6.815 sono le persone decedute. Nelle ultime 24 ore in Puglia… Leggi I r ...