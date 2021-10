Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti sabato 16 ottobre

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a162021. Continua il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una di quelle maggiormente colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 432 nuovi, 0, 22.993 tamponi molecolari, 55 ricoverati in terapia intensiva, 287 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Advertising

infoitinterno : Bollettino Covid in Lombardia e Italia di oggi sabato 16 ottobre - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni: I dati del 16 ottobre, da Lombardia e Ven… - statodelsud : Covid Lombardia, il bollettino: 288 contagi su 105.469 test - Pino__Merola : Covid Lombardia, il bollettino: 288 contagi su 105.469 test - infoitinterno : Covid Lombardia, il bollettino del 15 ottobre 2021: 288 nuovi casi e 4 morti, oltre 100mila tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Lombardia

coronavirus, dati 16 ottobre/ Crolla tasso di positività, 0.2% Intorno al 6 - 7 ottobre 2020 i casi e l'incidenza crebbero sensibilmente, salendo da poche centinaia a oltre 6mila ...Covid Italia edel 15 ottobre: 2.732 nuovi casi e 42 morti+++ Dati in aggiornamento +++ In attesa dei dati odierni ieri ini nuovi positivi erano stati ...Green pass allarme Cgia: tamponi impossibili, lunedì 2 milioni di lavoratori a casa Nelle farmacie dell'Italia del Green pass obbligatorio sul lavoro "i dati sono evidenti: siamo passati dai 300mila t ...Veneto È un grafico quasi piatto quello dei contagi in Veneto, che da settimane viaggiano costantemente fra i 3-400 nuovi casi al giorno Alto Adige A fronte di 915 tamponi Pcr registrati 50 nuovi casi ...