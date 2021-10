Bollettino Covid oggi: contagi Coronavirus in Italia del 16 ottobre. I dati delle regioni (Di sabato 16 ottobre 2021) Attesa per il nuovo Bollettino sull'andamento del Covid in Italia con gli ultimi dati raccolti dal ministero della Salute su nuovi casi, morti e ricoveri . Intanto ieri, nel giorno dell'entrata in ... Leggi su quotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Attesa per il nuovosull'andamento delincon gli ultimiraccolti dal ministero della Salute su nuovi casi, morti e ricoveri . Intanto ieri, nel giorno dell'entrata in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa annuncia all'ANSA che, se i dati dell'epidemia continueranno a migliora… - infoitinterno : Bollettino Covid oggi: contagi Coronavirus in Italia del 16 ottobre. I dati delle regioni - news24_city : Covid, il bollettino: 23 nuovi casi nella Bat, 134 in Puglia e nessun decesso - GazzettinoGolfo : #COVID19 - Covid, bollettino 16 ottobre: 2 decessi e 35 nuovi casi in provincia - - PaolaCalabretto : Covid, oggi 21.315 tamponi: scoperti 134 nuovi casi in Puglia -