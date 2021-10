Bocce, l’Italia domina ai Mondiali di Alassio! Già due ori, ma non è finita… (Di sabato 16 ottobre 2021) Ultima giornata dei Mondiali di Bocce in corso ad Alassio: alla presenza del Principe Alberto II di Monaco le competizioni si stanno concludendo in questa che è una delle principali perle della Liguria, per quanto riguarda il settore turistico. La presenza di Alberto II è anche dovuta al fatto che le formazioni che vinceranno gli allori Mondiali (per quanto riguarda la Coppia maschile e quella femminile) ricevono la Coppa Principe di Monaco. l’Italia si è già aggiudicata proprio queste due gare, con Luigi Grattapaglia e Simone Nari in un caso e con Valentina Basei e Francesca Carlini nell’altro. Ma non sono le uniche situazioni azzurre in corso d’opera. Ci saranno infatti due finali per l’oro a disposizione per aumentare il bottino, e altre due per il bronzo, all’interno di questo programma che si dilungherà per ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) Ultima giornata deidiin corso ad Alassio: alla presenza del Principe Alberto II di Monaco le competizioni si stanno concludendo in questa che è una delle principali perle della Liguria, per quanto riguarda il settore turistico. La presenza di Alberto II è anche dovuta al fatto che le formazioni che vinceranno gli allori(per quanto riguarda la Coppia maschile e quella femminile) ricevono la Coppa Principe di Monaco.si è già aggiudicata proprio queste due gare, con Luigi Grattapaglia e Simone Nari in un caso e con Valentina Basei e Francesca Carlini nell’altro. Ma non sono le uniche situazioni azzurre in corso d’opera. Ci saranno infatti due finali per l’oro a disposizione per aumentare il bottino, e altre due per il bronzo, all’interno di questo programma che si dilungherà per ...

