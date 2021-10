Bocce | apoteosi Italia ai Mondiali di Alassio! Tre ori e medaglie a raffica!

Leggi su oasport

(Di sabato 16 ottobre 2021) Si concludono con un’altra giornata ricca di soddisfazioni per i colori azzurri idiin quel di Alassio: al PalaRavizza splende il Tricolore davanti al Principe Alberto II di Monaco, spettatore di lusso. Arrivano infatti ben tred’oro: nella coppia femminile si impongono Valentina Basei e Francesca Carlini, in quella al maschile vittoria per Luigi Grattapaglia e Simone Nari, mentre nell’individuale femminile trionfo per Caterina Venturini. Andiamo a rivivere tutte le gare con i risultati: Coppia Femminile Finale Valentina Basei – Francesca Carlini (ITA) vs Carrolina Bajri? – Nikol Marelja-Bošnjak (CRO) 8-7 Medaglia d’Oro: Valentina Basei – Francesca Carlini (ITA) Medaglia d’Argento: Carrolina Bajri? – Nikol Marelja-Bošnjak (CRO) Medaglia di bronzo: Tadeja Petri? – Polona Zule (SLO) e Carla Cabrera – Romina ...