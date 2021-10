(Di sabato 16 ottobre 2021) Roma Caput mundi. Anche'affascinante, tecnologico e globale pianeta Bmw. Grande festa ieri in via Barberini per inaugurare il'. Una finestra unica e privilegiatissima per avere ...

Advertising

ilmessaggeroit : Bmw illumina l'Urban Store: nuovo contatto con il cliente nell'era della mobilità elettrica -

Ultime Notizie dalla rete : Bmw illumina

ilmessaggero.it

A fare gli onori di casa il presidente della filiale italiana Massimiliano Di Silvestre e il numero uno diRoma Gianluca Durante. Fra i molti volti noti passati a 'brindare', la stilista Lavinia ...Le supercars - Ferrari, Lamborghini, Porsche,, Jaguar, Land Rover, solo per nominarne alcune - ... prima tappa a Salvini - Tagliaferri Rallye Elba, Capoliveri sicol TricoloreLo showroom della Casa tedesca, in via Barberini, rinnova design e tecnologia per orientarsi sempre più verso il cliente attraverso fattori come sostenibilità ed esperienza del brand ...Roma Caput mundi. Anche nell’affascinante, tecnologico e globale pianeta Bmw. Grande festa ieri in via Barberini per inaugurare il nuovo “Urban Store”. Una finestra unica ...