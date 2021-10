Blue Beetle: il primo concept art del film prodotto per HBO Max (Di sabato 16 ottobre 2021) Il film Blue Beetle verrà realizzato per HBO Max e all'evento DC FanDome è stato mostrato il primo concept art che mostra il costume dell'eroe. Blue Beetle è uno dei nuovi progetti tratti dai fumetti che verranno realizzati per HBO Max e, durante il DC FanDome, è stato svelato un concept art del film. Il regista Angel Manuel Sota e il protagonista Xolo Maridueña hanno inoltre parlato del lungometraggio ricordando quanto sia importante per dare spazio a un eroe che rappresenta una parte della società che non viene spesso rappresentata sugli schermi, permettendo ai giovani di origine latinoamericana di riconoscersi nel protagonista e nella sua storia. Angel Manuel Soto si occuperà della regia del progetto con al centro il teenager ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 ottobre 2021) Ilverrà realizzato per HBO Max e all'evento DC FanDome è stato mostrato ilart che mostra il costume dell'eroe.è uno dei nuovi progetti tratti dai fumetti che verranno realizzati per HBO Max e, durante il DC FanDome, è stato svelato unart del. Il regista Angel Manuel Sota e il protagonista Xolo Maridueña hanno inoltre parlato del lungometraggio ricordando quanto sia importante per dare spazio a un eroe che rappresenta una parte della società che non viene spesso rappresentata sugli schermi, permettendo ai giovani di origine latinoamericana di riconoscersi nel protagonista e nella sua storia. Angel Manuel Soto si occuperà della regia del progetto con al centro il teenager ...

