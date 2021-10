Black Adam, The Rock e la JSA debuttano al DC FanDome, la prima scena del film (Di sabato 16 ottobre 2021) prima scena dal DC FanDome per Black Adam, il cinecomic con protagonista The Rock: pronti a conoscere la JSA del DCEU? C'è voluto un po' ma finalmente possiamo dare una prima occhiata a Black Adam, il cinecomic con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson. Al DC FanDome è stato presentata la prima scena del film diretto da Jaume Collet-Serra. La clip è stata anticipata da un breve video in cui Pierce Brosnan ha sostenuto che nessun progetto che ha realizzato in precedenza regge il confronto con Black Adam, e i protagonisti hanno poi introdotto i personaggi al centro del film che Dwayne Johnson ha ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 ottobre 2021)dal DCper, il cinecomic con protagonista The: pronti a conoscere la JSA del DCEU? C'è voluto un po' ma finalmente possiamo dare unaocchiata a, il cinecomic con protagonista Dwayne "The" Johnson. Al DCè stato presentata ladeldiretto da Jaume Collet-Serra. La clip è stata anticipata da un breve video in cui Pierce Brosnan ha sostenuto che nessun progetto che ha realizzato in precedenza regge il confronto con, e i protagonisti hanno poi introdotto i personaggi al centro delche Dwayne Johnson ha ...

