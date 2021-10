Bill Gates: i segreti del matrimonio super costoso di sua figlia Jennifer (Di sabato 16 ottobre 2021) È tutto pronto nello sterminato maneggio a North Salem, nello stato di New York. La spettacolare tenuta, di solito habitat indiscusso dei cavalli – oggi si trasforma nella location di uno dei matrimoni più attesi dell’anno. Quello della primogenita di Bill Gates. Cavallerizza famosa e vincente, Jennifer Gates dirà sì al collega (e milionario) Nayel Nassar. Suo fidanzato da diversi anni. Jennifer Gates, primogenita di Bill e Melinda Gates, sta per sposare Nayel Nassar, olimpionico di equitazione. Ecco i dettagli sul super matrimonio dell’anno. Foto Getty La passione comune per i cavalli La passione per i cavalli è quello che ha unito all’inizio Jennifer e Nayel. Che vivono in questo enorme podere ... Leggi su amica (Di sabato 16 ottobre 2021) È tutto pronto nello sterminato maneggio a North Salem, nello stato di New York. La spettacolare tenuta, di solito habitat indiscusso dei cavalli – oggi si trasforma nella location di uno dei matrimoni più attesi dell’anno. Quello della primogenita di. Cavallerizza famosa e vincente,dirà sì al collega (e milionario) Nayel Nassar. Suo fidanzato da diversi anni., primogenita die Melinda, sta per sposare Nayel Nassar, olimpionico di equitazione. Ecco i dettagli suldell’anno. Foto Getty La passione comune per i cavalli La passione per i cavalli è quello che ha unito all’inizioe Nayel. Che vivono in questo enorme podere ...

Advertising

RobertoBurioni : @sbonaccini @vitalbaa D'altra parte chi pensa che con un vaccino salvavita viene iniettato un chip attivato con il… - summerbaby202 : Ariel Bissett & Bill Gates l Toronto l How to Avoid a Climate Disaster B... - sandropascucci_ : @PrvaZylm Senti.. se la gente va via per farsi il w.e.: 1. Salgo io, mi faccio 800km e do una mano sabato e domenic… - sotirias : RT @IlariaBifarini: In un sistema economico mai così diseguale, dove 8 persone detengono la ricchezza della metà più povera della popolazio… - sotirias : RT @Nellina38303549: BILL GATES (il padrone dell'O.M.S. e uno dei principali azionisti di BigFarma) afferma che il VACCINO NON sarà esente… -

Ultime Notizie dalla rete : Bill Gates Saluti da Marsala - Dove la borghesia prova a resistere Nino Barraco, figlio e nipote di contadini, è un nerd del vino, che ha cominciato a fare vino come Steve Jobs e Bill Gates a produrre software, nel garage di casa. Come tutti i naturalisti è ...

Tutto sul matrimonio di Jennifer Gates, la figlia di Bill Gates Mentre mamma e papà si separano (il divorzio della coppia è stato finalizzato ad agosto), Jennifer Gates, la figlia maggiore di Bill Gates e Melinda , sta per dire il grande 'Sì' al suo fidanzato di lunga data Nayel Nassar . Lo scoop è stato dato dal New York Post il 13 ottobre con un titolo che già profuma di dettagli succosi:...

Tutto sul matrimonio di Jennifer Gates, la figlia di Bill Gates Elle No Vax in piazza: “Covid non c’è, Fauci pagato da Gates…” Al Circo Massimo, a Roma, No Vax e No Green pass: "Il Covid non esiste, è un Coronavirus come altri. Fauci un criminale pagato da Bill Gates" ...

Questo weekend c'è il matrimonio della figlia di Bill Gates e Melinda, ma con chi si sposa? Tutto quello che c'è da sapere su Jennifer Gates, figlia di Bill Gates, e il suo futuro marito Nayel Nassar che questo weekend convolano a nozze.

Nino Barraco, figlio e nipote di contadini, è un nerd del vino, che ha cominciato a fare vino come Steve Jobs ea produrre software, nel garage di casa. Come tutti i naturalisti è ...Mentre mamma e papà si separano (il divorzio della coppia è stato finalizzato ad agosto), Jennifer, la figlia maggiore die Melinda , sta per dire il grande 'Sì' al suo fidanzato di lunga data Nayel Nassar . Lo scoop è stato dato dal New York Post il 13 ottobre con un titolo che già profuma di dettagli succosi:...Al Circo Massimo, a Roma, No Vax e No Green pass: "Il Covid non esiste, è un Coronavirus come altri. Fauci un criminale pagato da Bill Gates" ...Tutto quello che c'è da sapere su Jennifer Gates, figlia di Bill Gates, e il suo futuro marito Nayel Nassar che questo weekend convolano a nozze.