BIG PHARMA – ALTRO MALE IN ARRIVO (Di sabato 16 ottobre 2021) Mentre siamo tutti concentrati tutti sul covid-19 e sul siero covid-19 sperimentale, genocida, altre cose malvagie sono accadute in altre parti del mondo. Big PHARMA, l’industria farmaceutica internazionale, non dorme mai ed è sempre alla disperata ricerca di dimostrare che quando si tratta di prodotti disonesti e mortali può sconfiggere il cartello della droga colombiano … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di sabato 16 ottobre 2021) Mentre siamo tutti concentrati tutti sul covid-19 e sul siero covid-19 sperimentale, genocida, altre cose malvagie sono accadute in altre parti del mondo. Big, l’industria farmaceutica internazionale, non dorme mai ed è sempre alla disperata ricerca di dimostrare che quando si tratta di prodotti disonesti e mortali può sconfiggere il cartello della droga colombiano … proviene da Database Italia.

Advertising

borghi_claudio : @remo_checola Difficile. La questione green pass è diventata ormai simile ad una questione etica-religiosa. Passo g… - Cabbot_ : RT @kittesencul: Immaginate le 'big pharma' quanto stanno ridendo nel vendere 3 tamponi a settimana a gente che non vuole vaccinarsi per no… - Matteo_DG : RT @kittesencul: Immaginate le 'big pharma' quanto stanno ridendo nel vendere 3 tamponi a settimana a gente che non vuole vaccinarsi per no… - brongosalvatore : RT @kittesencul: Immaginate le 'big pharma' quanto stanno ridendo nel vendere 3 tamponi a settimana a gente che non vuole vaccinarsi per no… - IGORQESSE : RT @gustinicchi: Sen. Hall, Texas: 'Il problema che abbiam in questo momento è che alcuni anni fa le BIG PHARMA son andate dal governo e gl… -