BIG PHARMA – ALTRO MALE IN ARRIVO (Di sabato 16 ottobre 2021) Mentre siamo tutti concentrati tutti sul covid-19 e sul siero covid-19 sperimentale, genocida, altre cose malvagie sono accadute in altre parti del mondo. Big PHARMA, l'industria farmaceutica internazionale, non dorme mai ed è sempre alla disperata ricerca di dimostrare che quando si tratta di prodotti disonesti e mortali può sconfiggere il cartello della droga colombiano … proviene da Database Italia.

borghi_claudio : @remo_checola Difficile. La questione green pass è diventata ormai simile ad una questione etica-religiosa. Passo g… - Ros71Palumbo : @ItalianiZ Big Pharma... incredibilmente non ha limiti... può corrompere chiunque... chissà se non converrebbe chie… - CoppolaGemma : RT @ELIOS36833262: @rosadineve Contro il vaccino per non arricchire Big Pharma,poi fanno tamponi a gogo'. E i tamponi chi li fa, il droghie… - nesciaccio : @gaiatortora Veramente funziona sempre e alla grande. Perché è una tecnica retorica, di marketing. Basta solo 'aggi… - odiolemeringhe : RT @kittesencul: Immaginate le 'big pharma' quanto stanno ridendo nel vendere 3 tamponi a settimana a gente che non vuole vaccinarsi per no… -

Ultime Notizie dalla rete : BIG PHARMA Il periodo dell'irrealtà Il vaccino spacciato per pozione demoniaca mentre i numeri - non Big Pharma o il "giornale unico del virus" - dicono che è l'unico strumento che ci ha fatto uscire dalla pandemia; il tampone "...

Papa Francesco: 'Le case farmaceutiche liberalizzino i brevetti dei vaccini anti - Covid' Adesso il nuovo appello del Papa a 'Big Pharma'.

Papa Francesco a Big Pharma: liberalizzino i brevetti dei vaccini anti-Covid emergency-live.com Sicuri che sia vera crescita? I paesi ricchi si stanno riprendendo dalla crisi pandemica, dicono i telegiornali. L’economia è in crescita, si vantano gli economisti. Che ormai governano il mondo insieme ai loro compari, i grandi f ...

Milano, così gli anarchici pilotano i cortei No green pass: gli infiltrati cercano lo scontro Una quarantina i profili sotto la lente della Digos. Si muovono a piccoli gruppi cercando di orientare i manifestanti. Fanno capo ai circoli Galipettes e Telos. Big Pharma i bersagli da colpire. Il fu ...

