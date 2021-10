Biden vedrà il Papa: così gli “imperi paralleli” tornano a parlarsi (Di sabato 16 ottobre 2021) Joe Biden sarà in Vaticano il 29 ottobre per il primo incontro in udienza da Papa Francesco, durante la sua visita a Roma nei giorni precedenti il G20 a guida italiana. Per il secondo presidente cattolico della storia degli Stati Uniti si tratta della prima udienza ufficiale con il pontefice dopo la sua ascesa alla Casa Bianca. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 16 ottobre 2021) Joesarà in Vaticano il 29 ottobre per il primo incontro in udienza daFrancesco, durante la sua visita a Roma nei giorni precedenti il G20 a guida italiana. Per il secondo presidente cattolico della storia degli Stati Uniti si tratta della prima udienza ufficiale con il pontefice dopo la sua ascesa alla Casa Bianca. InsideOver.

