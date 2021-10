Beni culturali | restaurata la cella di San Tommaso d’Aquino

Leggi su ildenaro

(Di sabato 16 ottobre 2021) Apre al pubblico in un nuovo splendore ladi Sanal Complesso di San Domenico Maggiore di Napoli, grazie al progetto di restauro e valorizzazione promosso dall’Associazione Friends of Naples Onlus insieme a Giuseppe, Giulia e Gabrielladi Caramanico e al Museo Cappella Sansevero con la collaborazione dei Frati del Convento di San Domenico Maggiore e del Comune di Napoli. I visitatori, da domenica 17 ottobre, potranno ammirare la rinnovata bellezza della piccolaall’interno della Basilica dove Sanabitò per circa due anni, e dove sono attualmente conservati i cimeli e le reliquie del Santo. I lavori sotto l’Alta Vigilanza della Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli hanno ...