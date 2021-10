Beautiful, trama 16 ottobre: Steffy contro tutti (Di sabato 16 ottobre 2021) L'atmosfera a casa Logan si farà incandescente nel momento in cui arriverà Steffy. La Forrester, come vedremo dalle anticipazioni Beautiful oggi 16 ottobre 2021, sarà letteralmente fuori di sé e si scaglierà contro tutti arrivando ad accusare Hope di volersi prendere anche Kelly dopo Beth e Douglas. Nel frattempo, Thomas informerà Ridge dello stato in cui versa sua sorella e lo informerà di quanto accaduto. Beautiful, trama 16 ottobre: Thomas informa Ridge di quanto accaduto Thomas si è recato a casa di Steffy e l'ha trovata a cercare disperatamente le chiavi dell'auto per poter andare a riprendersi la piccola Kelly che Liam ha portato via dopo aver capito che la giovane ha un grave problema di dipendenza da farmaci. Lo stilista ha ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 16 ottobre 2021) L'atmosfera a casa Logan si farà incandescente nel momento in cui arriverà. La Forrester, come vedremo dalle anticipazionioggi 162021, sarà letteralmente fuori di sé e si scaglieràarrivando ad accusare Hope di volersi prendere anche Kelly dopo Beth e Douglas. Nel frattempo, Thomas informerà Ridge dello stato in cui versa sua sorella e lo informerà di quanto accaduto.16: Thomas informa Ridge di quanto accaduto Thomas si è recato a casa die l'ha trovata a cercare disperatamente le chiavi dell'auto per poter andare a riprendersi la piccola Kelly che Liam ha portato via dopo aver capito che la giovane ha un grave problema di dipendenza da farmaci. Lo stilista ha ...

