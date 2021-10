Bayern Monaco, As: Lewandowski pronto a chiedere la cessione, vuole il Real Madrid (Di sabato 16 ottobre 2021) La prossima finestra di calciomercato si avvicina ed il Real Madrid si sta già guardando intorno. Tra i giocatori sui quali hanno messo gli occhi i blancos c’è anche Robert Lewandowski, che sembra avere le idee piuttosto chiare. A svelarlo è As, che sottolinea come l’attaccante polacco sia intenzionato a vestire la maglia delle merengues a tutti i costi. Secondo il quotidiano spagnolo, Lewandowski chiederà infatti la cessione al Bayern Monaco e, a prescindere dall’offerta economica, le proverà tutte pur di giocare in Liga con il Real Madrid. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) La prossima finestra di calciomercato si avvicina ed ilsi sta già guardando intorno. Tra i giocatori sui quali hanno messo gli occhi i blancos c’è anche Robert, che sembra avere le idee piuttosto chiare. A svelarlo è As, che sottolinea come l’attaccante polacco sia intenzionato a vestire la maglia delle merengues a tutti i costi. Secondo il quotidiano spagnolo,chiederà infatti laale, a prescindere dall’offerta economica, le proverà tutte pur di giocare in Liga con il. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #BayernMonaco, As: #Lewandowski pronto a chiedere la cessione, vuole il #RealMadrid - CalcioPillole : #BayernMonaco, dalla Spagna son sicuri: #Lewandowski vuole il #RealMadrid. - tuttoatalanta : Clamoroso Lewandowski: vuole lasciare il Bayern Monaco per il Real Madrid - marafioti206 : @dodena66 @juventusfc Per un biglietto Juve-Roma 57€ in curva per non parlare di un abbonamento succhiano il sangue… - infobetting : Leverkusen-Bayern Monaco (domenica 17 ottobre, ore 15:30): formazioni, -