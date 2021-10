Bayer Leverkusen-Bayern Monaco: pronostico e formazioni (Di sabato 16 ottobre 2021) C’è uno scontro al vertice della classifica alla BayArena in Bundesliga domenica 17 ottobre, quando il Bayer Leverkusen al secondo posto ospiterà i leader e i campioni in carica del Bayern Monaco. Le due squadre sono separate solo per differenza reti in vista dell’incontro e, considerando i recenti incontri tra le due con il fatto che sono i due migliori marcatori della divisione, c’è da aspettarsi un incontro divertente. Il calcio di inizio di Bayer Leverkusen-Bayern Monaco è previsto alle 15:30. Prepartita Bayer Leverkusen-Bayern Monaco: a che punto sono le due squadre? Bayer Leverkusen La vita al Leverkusen non poteva ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 16 ottobre 2021) C’è uno scontro al vertice della classifica alla BayArena in Bundesliga domenica 17 ottobre, quando ilal secondo posto ospiterà i leader e i campioni in carica del. Le due squadre sono separate solo per differenza reti in vista dell’incontro e, considerando i recenti incontri tra le due con il fatto che sono i due migliori marcatori della divisione, c’è da aspettarsi un incontro divertente. Il calcio di inizio diè previsto alle 15:30. Prepartita: a che punto sono le due squadre?La vita alnon poteva ...

