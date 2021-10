Batgirl: il primo concept art del film con Leslie Grace (Di sabato 16 ottobre 2021) L'evento DC FanDome ha regalato il primo concept art del film Batgirl, prodotto per HBO Max, con star Leslie Grace. Batgirl sarà uno dei film prodotti per HBO Max e al Dc FanDome è stato presentato il primo concept art del film con star Leslie Grace. All'evento in streaming hanno partecipato i registi Adil El Arbi e Bilall Fallah, oltre alla giovane attrice, e i filmmaker hanno parlato della preparazione fisica a cui si è sottoposta Leslie e confermato che Barbara Gordon avrà i capelli rossi. Il film Batgirl avrà come star l'attrice Leslie Grace e sarà diretto da Adil ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 ottobre 2021) L'evento DC FanDome ha regalato ilart del, prodotto per HBO Max, con starsarà uno deiprodotti per HBO Max e al Dc FanDome è stato presentato ilart delcon star. All'evento in streaming hanno partecipato i registi Adil El Arbi e Bilall Fallah, oltre alla giovane attrice, e imaker hanno parlato della preparazione fisica a cui si è sottopostae confermato che Barbara Gordon avrà i capelli rossi. Ilavrà come star l'attricee sarà diretto da Adil ...

