Ultime Notizie dalla rete : Basket Nba Basket: Nba. Pre - season, Milwaukee ko con Dallas, Chicago fa poker Ai Bucks non basta Antetokounpo, Curry esplosivo con Golden State NEW YORK (STATI UNITI) - Sconfitta casalinga dei Milwaukee Bucks nella notte italiana della pre - season dell'Nba. Sul parquet del Fiserv Forum, di fronte a quasi 13.000 spettatori, i campioni in carica si sono arresi per 114 - 103 ai Dallas Mavericks, nonostante i 26 punti messi a segno dal 'solito' ...

Mannion pronto a tornare in campo: "Non vedo l'ora" Quando è passato tutto, ho ricominciato a pensare al basket", ha spiegato il 20enne nazionale ... ha continuato Mannion, reduce dall'esperienza con Golden State in Nba. "Solo essere sul parquet mi dà ...

I Chicago Bulls vogliono tornare a contare nel basket NBA Il Post NBA Preseason - Knicks vs Wizards, il rush finale consente a Randle di conquistare il MSG Coach Tom Thibodeau non sopporta di perdere nemmeno una partita di precampionato. Con i suoi Knicks sotto di 19 punti contro i Wizards, l'allenatore di New York ha scelto di finire ...

NBA - I Warriors tagliano Avery Bradley e firmano Axel Toupane Le squadre NBA devono ripulire i roster in vista dell'avvio di campionato: 15 giocatori e 2 two-way contract. I Warriors ieri sera hanno preso la loro decisione: fuori Mychal ...

