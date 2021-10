Baresi: “Tonali? Ha fatto di tutto per restare al Milan” | News (Di sabato 16 ottobre 2021) Franco Baresi, vicepresidente del Milan, nell'intervista rilasciata a Sportweek ha parlato anche di Sandro Tonali. Ecco cosa ha detto Leggi su pianetamilan (Di sabato 16 ottobre 2021) Franco, vicepresidente del, nell'intervista rilasciata a Sportweek ha parlato anche di Sandro. Ecco cosa ha detto

Advertising

BigMike94187085 : RT @MilanNewsit: Baresi su Tonali: 'Ha fatto di tutto per restare al Milan' - gab72boa : RT @MilanNewsit: Baresi su Tonali: 'Ha fatto di tutto per restare al Milan' - sportli26181512 : Baresi su Tonali: 'Ha fatto di tutto per restare al Milan': Nel corso dell'intervista concessa a SportWeek, Franco… - MilanNewsit : Baresi su Tonali: 'Ha fatto di tutto per restare al Milan' - infoitsport : Milan, senti Baresi su Tonali: “Ha il cuore rossonero, come me” -