Ballottaggio Roma, nel Municipio VI l'ex assessore M5s voterà a destra e contro il candidato pentastellato per protesta

C'è maretta nel Municipio VI di Roma, unico in cui il Movimento 5 stelle (seppur per un pugno di voti) si è posizionato al Ballottaggio contro il candidato del centrodestra. Alle urne del 17 e 18 ottobre i residenti del territorio delle Torri, quello che abbraccia la periferia est di Roma, da Tor Bella Monaca a Torre Angela, dovranno scegliere tra Francesca Filipponi del M5s e Nicola Franco, esponente di Fratelli d'Italia, in campo per il centrodestra. La prima è arrivata al Ballottaggio con il 21,95% delle preferenze, in notevole svantaggio sullo sfidante che si è posizionato al 43,1%. Filipponi però ha incassato in questi giorni il sostegno del centrosinistra e dell'escluso Fabrizio Compagnone, che con il 21,94% non ha raggiunto il ...

