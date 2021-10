Ballottaggio alle Comunali: sfida all’ultimo voto a Roma, Torino e Trieste (Di sabato 16 ottobre 2021) L’attesa del Ballottaggio è soprattutto per i tre capoluoghi di Regione che non hanno ancora il loro primo cittadino: Roma, Torino e Trieste. Ma domani 17 e dopodomani 18 ottobre si torna al voto per il secondo turno delle elezioni amministrative in 65 Comuni italiani complessivamente. Urne aperte dalle 7 alle 23, domenica, e dalle 7 alle 15 lunedì. Negli altri tre capoluoghi, Milano, Bologna e Napoli, i sindaci sono già stati scelti al primo turno: in tutte e tre le città ha vinto il candidato del Centrosinistra. Al Ballottaggio andranno inoltre anche sei capoluoghi di provincia: Benevento, Caserta, Isernia, Latina, Savona e Varese. Ballottaggio posticipato Il Ballottaggio interesserà ... Leggi su velvetmag (Di sabato 16 ottobre 2021) L’attesa delè soprattutto per i tre capoluoghi di Regione che non hanno ancora il loro primo cittadino:. Ma domani 17 e dopodomani 18 ottobre si torna alper il secondo turno delle elezioni amministrative in 65 Comuni italiani complessivamente. Urne aperte d23, domenica, e d15 lunedì. Negli altri tre capoluoghi, Milano, Bologna e Napoli, i sindaci sono già stati scelti al primo turno: in tutte e tre le città ha vinto il candidato del Centrosinistra. Alandranno inoltre anche sei capoluoghi di provincia: Benevento, Caserta, Isernia, Latina, Savona e Varese.posticipato Ilinteresserà ...

