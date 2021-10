Ballottaggi | Roma decisiva Per la destra l' incubo del cappotto

(Di sabato 16 ottobre 2021) Si vota anche lunedì mattina. Al primo turno avevano prevalso centrosinistra e astensione. Si vota anche a Torino e Trieste Cruciale per la Lega la partita di Varese di ETTORE MARIA COLOMBO

Si vota anche lunedì mattina. Al primo turno avevano prevalso centrosinistra e astensione. Si vota anche a Torino e Trieste Cruciale per la Lega la partita di Varese di ETTORE MARIA COLOMBO... sarà il Pd il trionfatore del voto,compresi. Potrà vantarsi, il Pd, da lunedì, di amministrare tutte le più importanti città d'Italia , comprese, a partire da domani, anchee ...Domenica 17 e lunedì 18 ballottaggi per la scelta dei sindaci nei comuni nei quali nessuno dei candidati abbia superato il 50% al primo turno. Sono 65 i comuni d’Italia interessati al turno di ballott ...Domani e lunedì si torna alle urne per i ballottaggi tra i due candidati sindaci più votati al primo turno. A Roma si sfidano il candidato del centrodestra Enrico Michetti e quello del centrosinistra ...