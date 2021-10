Ballando con le Stelle | Veera Kinnunen non c’è | il motivo

Leggi su ck12

(Di sabato 16 ottobre 2021)con lenon prenderà parte alla nuova edizione che comincerà questa sera su RaiUno(Instagram)quest’anno non ci sarà acon le. Milly Carlucci, consolidatissima padrona di casa, per la nuova edizione è stata obbligata a riformare la squadra. Tra i vari personaggi storici del programma che hanno detto addio quest’anno c’è stato anche Raimondo Todaro, passato ad Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Quella che avrà inizio questa sera è la 16edima edizione del programma. Un prodotto ormai che in Rai dà sicurezza dal punto di vista dello share e diverte il pubblico del sabato sera. Le coppie di quest’anno sono: Andrea Iannone – ...