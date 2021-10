Autostrade chiude il capitolo Ponte di Genova (Di sabato 16 ottobre 2021) Accordo fatto fra ASPI ed il MIMS – Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per chiudere il doloroso capitolo del crollo del Ponte di Genova, che aveva portato il dicastero di Via Nomentana ad avviare, nel 2018, una procedura per grave inadempimento agli obblighi di manutenzione e custodia della rete autostradale. Accordo coerente con intesa governo Conte bis L’accordo, raggiunto dopo un lungo iter, recepisce integralmente le condizioni definite in occasione del Consiglio dei ministri del 14 luglio del 2020, durante il Governo Conte Bis. In quella sede, infatti, il Governo valutò positivamente la proposta di ASPI di rivedere la convenzione. La concessionaria ASPI si era assunta specifici impegni, tra cui l’esecuzione di misure per la collettività per un importo di 3,4 miliardi di euro e, in capo al ... Leggi su quifinanza (Di sabato 16 ottobre 2021) Accordo fatto fra ASPI ed il MIMS – Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili perre il dolorosodel crollo deldi, che aveva portato il dicastero di Via Nomentana ad avviare, nel 2018, una procedura per grave inadempimento agli obblighi di manutenzione e custodia della rete autostradale. Accordo coerente con intesa governo Conte bis L’accordo, raggiunto dopo un lungo iter, recepisce integralmente le condizioni definite in occasione del Consiglio dei ministri del 14 luglio del 2020, durante il Governo Conte Bis. In quella sede, infatti, il Governo valutò positivamente la proposta di ASPI di rivedere la convenzione. La concessionaria ASPI si era assunta specifici impegni, tra cui l’esecuzione di misure per la collettività per un importo di 3,4 miliardi di euro e, in capo al ...

