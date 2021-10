Atletica, Golden Tracks 2021: Warholm e Hassan atleti europei dell’anno (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono stati assegnati a Losanna i premi Golden Tracks 2021, con i titoli di atleti europei dell’anno che sono andati rispettivamente a Karsten Warholm tra gli uomini e a Sifan Hassan tra le donne. Riconoscimenti assolutamente meritati, con il fuoriclasse norvegese dei 400 ostacoli che ha trionfato a Tokyo con il clamoroso record del mondo in 45.94. Dal canto suo l’olandese non è stata da meno, firmando la doppietta olimpica 5000/10000 e sfiorando la leggendaria tripletta con il bronzo nei 1500 metri. Tra gli altri candidati battuti spiccano Armand Duplantis e Anita Wlodarczyk, ma al maschile c’era anche la candidatura dell’azzurro Marcell Jacobs. Assegnati anche i premi Rising Star per i migliori giovani: a trionfare la 21enne Femke Bol, bronzo nei 400 ... Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono stati assegnati a Losanna i premi, con i titoli diche sono andati rispettivamente a Karstentra gli uomini e a Sifantra le donne. Riconoscimenti assolutamente meritati, con il fuoriclasse norvegese dei 400 ostacoli che ha trionfato a Tokyo con il clamoroso record del mondo in 45.94. Dal canto suo l’olandese non è stata da meno, firmando la doppietta olimpica 5000/10000 e sfiorando la leggendaria tripletta con il bronzo nei 1500 metri. Tra gli altri candidati battuti spiccano Armand Duplantis e Anita Wlodarczyk, ma al maschile c’era anche la candidatura dell’azzurro Marcell Jacobs. Assegnati anche i premi Rising Star per i migliori giovani: a trionfare la 21enne Femke Bol, bronzo nei 400 ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica: Golden Tracks, Warholm e Hassan sono gli atleti europei dell'anno per il 2021 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica: Golden Tracks, Warholm e Hassan sono gli atleti europei dell'anno per il 2021 - susydigennaro : RT @napolimagazine: Atletica: Golden Tracks, Warholm e Hassan sono gli atleti europei dell'anno per il 2021 - napolimagazine : Atletica: Golden Tracks, Warholm e Hassan sono gli atleti europei dell'anno per il 2021 - apetrazzuolo : Atletica: Golden Tracks, Warholm e Hassan sono gli atleti europei dell'anno per il 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Golden Virtus Bologna, Nico Mannion pronto a entrare in campo ...suoi nuovi compagni dopo aver recuperato la condizione fisica e atletica. "Devo ringraziare tutti in Virtus, dalla società ai tifosi - ha dichiarato il talento reduce da una stagione in Nba a Golden ...

San Clemente: si correrà domenica la 12.a "Maratonina del Vino" ...giovanile con i ragazzi che hanno preso parte ai recenti Campionati Nazionali Uisp d'atletica ... il Presidente dell'Aido Elena Magnani ed il Presidente del Golden Club Rimini International Gionni ...

WARHOLM e HASSAN atleti europei del 2021, atletica: assegnati premi Golden Tracks Sportface.it Atletica, Golden Tracks 2021: Warholm e Hassan atleti europei dell’anno Atletica, assegnati i premi Golden Tracks 2021: vincono Karsten Warholm e Sifan Hassan, tra i candidati c'era anche Jacobs ...

Warholm e Hassan atleti europei dell’anno Il norvegese Karsten Warholm e l’olandese Sifan Hassan. Ecco gli atleti europei dell’anno per il 2021 incoronati nella serata dei premi Golden Tracks a Losanna, in Svizzera. Ancora il fenomeno dei 400 ...

...suoi nuovi compagni dopo aver recuperato la condizione fisica e. "Devo ringraziare tutti in Virtus, dalla società ai tifosi - ha dichiarato il talento reduce da una stagione in Nba a......giovanile con i ragazzi che hanno preso parte ai recenti Campionati Nazionali Uisp d'... il Presidente dell'Aido Elena Magnani ed il Presidente delClub Rimini International Gionni ...Atletica, assegnati i premi Golden Tracks 2021: vincono Karsten Warholm e Sifan Hassan, tra i candidati c'era anche Jacobs ...Il norvegese Karsten Warholm e l’olandese Sifan Hassan. Ecco gli atleti europei dell’anno per il 2021 incoronati nella serata dei premi Golden Tracks a Losanna, in Svizzera. Ancora il fenomeno dei 400 ...