Atalanta pronta per l’Empoli. Gasperini: «Abbiamo bisogno del miglior Ilicic» (Di sabato 16 ottobre 2021) «Ilicic? Quando è più dinamico e veloce diventa un giocatore indispensabile. Abbiamo bisogno del miglior Ilicic: per esserlo deve avere un’ottima condizione». Leggi su ecodibergamo (Di sabato 16 ottobre 2021) «? Quando è più dinamico e veloce diventa un giocatore indispensabile.del: per esserlo deve avere un’ottima condizione».

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta pronta Orgoglio e solitudine del secondo portiere Passò dall'Atalanta alla Juventus sapendo che sarebbe stato la riserva ma sapendo pure che Zoff ... spesso è una frase fatta e talvolta una scusa pronta. Ma si parla sempre delle motivazioni di chi ...

Atalanta, si lavora al rinnovo di Freuler: le ultime Il club bergamasco è al lavoro per prolungare ulteriormente il contratto dello svizzero Remo Freuler: i dettagli Atalanta pronta a blindare uno dei suoi pilastri. Come riferito dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, il club bergamasco starebbe per far valere la clausola per il rinnovo automatico fino ...

Atalanta pronta per l'Empoli. Gasperini: «Abbiamo bisogno del miglior Ilicic»
«Ilicic? Quando è più dinamico e veloce diventa un giocatore indispensabile. Abbiamo bisogno del miglior Ilicic: per esserlo deve avere un'ottima condizione». «Deve un po' finire la questione Koopmein ...

Andreazzoli: “Con l’Atalanta ce la giochiamo. Le nazionali sono più un problema che un piacere” L'Empoli di Aurelio Andreazzoli riprende il suo cammino contro l'Atalanta di Gasperini. Ma il tecnico, forte del ritorno del pubblico con maggiore capienza dello stadio, non ha intenzione di lasciarsi ...

