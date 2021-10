Asteroid City | Bill Murray rivela il titolo del nuovo film di Wes Anderson

(Di sabato 16 ottobre 2021), ospite al BFI LondonFestival 2021 per la premiere di The French Dispatch, hato il ildel prossimodi Wes! Qual è ildel prossimodi Wes? Il prossimo e attesodi Wessi si chiama, non si hanno ancora molte informazioni sulla trama, al momento si sa che è in lavorazione in Spagna, che parlerà di una storia d’amore ambientata in Europa e che avrà, al solito.: Il cast Un cast straordinario, con già confermati: Margot Robbie, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Jeffrey Wright, Rupert Friend, Adrien Brody, ...

evaartemis : Quindi Scarlett è ancora in Spagna per le riprese di Asteroid City e Margot ieri è arrivata sul set. C'è speranza. - maxrgot : scarlett volte pro set de asteroid city agora - 3cinematographe : #WesAnderson torna al cinema con Asteroid City! - iesovcors : scarlett sul set di ASTEROID CITY RAGA IO OGGI SCHIATTO - RBcasting : Al BFI London Film Festival questo fine settimana, Bill Murray ha rivelato il titolo del nuovo film di Wes Anderson… -

