Assange | la compagna | Gli Usa che vogliono estradarlo hanno pianificato di ucciderlo in modo stragiudiziale

Advertising

pengueraffaele : La compagna di Julian Assange: “Così la Cia voleva ucciderlo, abbiamo le prove” - PMO_W : RT @info_zampa: Grazie @robertosaviano per questa importante e inaspettata quindi ancor più apprezzata intervista sul @Corriere a @StellaMo… - ssk85760565 : RT @SMaurizi: il giornalista che ha vinto premio #MarthaGellhornPrizeForJournalism si chiama Julian #Assange [ARCHIVIO,inglese]:NON ha MAI… - BrunoGiannarel1 : #JulianAssange #freedom - Ceraunavolta6 : RT @info_zampa: Grazie @robertosaviano per questa importante e inaspettata quindi ancor più apprezzata intervista sul @Corriere a @StellaMo… -

Ultime Notizie dalla rete : Assange compagna

... media: 'La Cia lo voleva rapire e assassinare' Secondo laè in prigione oggi 'perché le nazioni (implicate nel suo caso, ndr ) hanno tradito i loro valori fondanti. WikiLeaks ha ...A dichiararlo, in un'intervista a Roberto Saviano pubblicata dal 'Corriere della Sera', è Stella Moris,del fondatore di Wikileaks, Juliane madre dei suoi due figli . "Questa grande ..."Washington dovrebbe difendere la libertà di stampa a livello globale, invece che approvare la persecuzione e l'incarcerazione di giornalisti, dissidenti e intellettuali pubblici", è l'accusa di Stell ...“Dopo che Julian” Assange “è stato arrestato nel 2019, alcuni informatori si sono fatti avanti per denunciare come l’azienda di security (la Uc Global), che doveva proteggere l’ambasciata e Julian, av ...