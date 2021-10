ASCOLTITV 15 OTTOBRE 2021 | RECORD TALE E QUALE SHOW 22 | 5% | MALE GFVIP 15 | 7% | RAMBO 7 | 7% | QUARTO GRADO 5 | 9% | MATANO 16 | 8% VS D’URSO 13 | 8% | SOLITI IGNOTI OLTRE IL 20%

(Di sabato 16 ottobre 2021) ASCOLTI TV 15· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – 1133 20.17UnoMattina – 1001 18.76Storie Italiane – 841 16.92Storie Italiane – 882 15.67È Sempre Mezzogiorno – 1522 15.19Tg1 – 3294 23.59Oggi è un Altro Giorno – 1523 12.30Paradiso delle Signore – 1775 17.90Tg1 – xPres. Vita in Diretta – 1661 16.90Vita in Diretta – 1839 16.80L’Eredità – 2856 19.97L’Eredità – 4152 22.87Tg1 – 5066 23.63– 4709 20.10– 4319 22.50 2200 19.21 369 16.71 2833 27.08Tv7 – 701 9.60 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1116 19.85Mattino 5 – 932 17.64Mattino 5 – 913 18.30Forum – 1353 18.08Tg5 – 2748 21.37Beautiful – 2418 17.32Una Vita – 2534 18.81UeD – 2742 ...

Ultime Notizie dalla rete : #ASCOLTITV OTTOBRE

Ascolti Tv venerdì 15 ottobre 2021. Come di consueto torna l'appuntamento mattutino per conoscere chi si è aggiudicato la gara degli ascolti televisivi. Ampia come sempre è stata l'offerta dei princip ...
Ascolti tv 15 ottobre 2021: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ...