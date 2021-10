Ascolti Tv 15 ottobre analisi: Conti stravince, cala Signorini. Rambo in prima tv sale sul podio e stacca Crozza, Nuzzi, Zoro e il dottor Shaun (Di sabato 16 ottobre 2021) Ammiraglie dominanti, record per Tale e quale, ma il fenomeno è anche Stallone su Italia1 Amedeo Goria è stato eliminato dal Grande Fratello Vip, dove sono finite al televoto quattro donne (Raffaella, Soleil, Miriana e Sophie). Sull’altra ammiraglia, Carlo Conti, fin qui trionfatore facile al venerdì sera, ha proposto la quinta puntata di Tale e Quale Show. Il resto della griglia del 15 ottobre era però ancora più ricco e articolato del solito. Con tanti programmi live e con film e telefilm – in secundis- che stavolta potevano strappare pubblico alle ammiraglie: Maurizio Crozza su Nove, Zoro su La7, Gianluigi Nuzzi su Rete4, la gara dei dolciai su Rete4, The Good Doctor su Rai2, un Rambo in prima tv su Italia1, una commedia nazionale sofisticata e fresca su Rai3, ... Leggi su tvzoom (Di sabato 16 ottobre 2021) Ammiraglie dominanti, record per Tale e quale, ma il fenomeno è anche Stallone su Italia1 Amedeo Goria è stato eliminato dal Grande Fratello Vip, dove sono finite al televoto quattro donne (Raffaella, Soleil, Miriana e Sophie). Sull’altra ammiraglia, Carlo, fin qui trionfatore facile al venerdì sera, ha proposto la quinta puntata di Tale e Quale Show. Il resto della griglia del 15era però ancora più ricco e articolato del solito. Con tanti programmi live e con film e telefilm – in secundis- che stavolta potevano strappare pubblico alle ammiraglie: Mauriziosu Nove,su La7, Gianluigisu Rete4, la gara dei dolciai su Rete4, The Good Doctor su Rai2, unintv su Italia1, una commedia nazionale sofisticata e fresca su Rai3, ...

