Art Raiders | arriva la nuova serie sui furti archeologici

(Di sabato 16 ottobre 2021) Art. Caccia ai tombaroli. Così si chiama lache andrà in onda su Sky Arte da martedì 19 ottobre 2021 alle 21.15. Di cosa tratta ArtIlprogramma racconta alcuni tra i principaliavvenuti nella storia dell’arte. Sarà dedicato spazio all’azione dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale,

. Caccia ai tombaroli " è la nuova serie Sky Original - realizzata da TIWI - che racconta le storie di chi ha scavato per rubare capolavori dimenticati, di chi li ha venduti come una ...- Caccia ai tombaroli è la nuova serie Sky Original che racconta le storie di chi ha scavato per rubare capolavori dimenticati , di chi li ha venduti come una merce qualsiasi e dei ...Tra pochi giorni su Sky Arte andrà in onda Art Raiders. La serie è incentrata su quattro furti che hanno fatto la storia dell'arte ...L’Italia è lo scrigno di uno dei patrimoni artistici più importanti del mondo ma è anche il Paese dove migliaia di preziosi reperti archeologici vengono trafugati ...