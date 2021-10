Arriva la nuova tv digitale. Ecco cosa cambia dal 20 ottobre (Di sabato 16 ottobre 2021) Dal 20 ottobre, i televisori o i decoder che non ricevono i canali in alta definizione HD potranno continuare temporaneamente a ricevere Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24. Per ricevere gli altri canali Rai sarà necessario avere un televisore o un decoder in alta definizione HD. Tutti i televisori e i decoder andranno comunque risintonizzati Leggi su rainews (Di sabato 16 ottobre 2021) Dal 20, i televisori o i decoder che non ricevono i canali in alta definizione HD potranno continuare temporaneamente a ricevere Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24. Per ricevere gli altri canali Rai sarà necessario avere un televisore o un decoder in alta definizione HD. Tutti i televisori e i decoder andranno comunque risintonizzati

Ultime Notizie dalla rete : Arriva nuova Alberi monumentali: settanta i nuovi ingressi nell'elenco regionale Sono gli alberi monumentali, veri e propri "patriarchi" (in alcuni casi l'età arriva a 200 o 300 ...rientrano in un più generale intervento di riorganizzazione del settore che prevede anche una nuova ...

Giustizia climatica, un tribunale condanna lo stato francese La decisione arriva a seguito di una lunga battaglia portata avanti dalle organizzazioni ... Il governo a questo punto potrebbe ricorrere in appello, ma fino a nuova decisione è comunque tenuto a ...

Arriva la nuova tv digitale. Ecco cosa cambia dal 20 ottobre Rai News Phobys è la nuova app per sconfiggere la paura dei ragni con la realtà aumentata Phobys è la nuova app nata per affrontare le forme lievi di aracnofobia. L'applicazione sfrutta la realtà aumentata per sconfiggere il timore ...

“Verissimo”: gli ospiti sabato 16 e domenica 17 ottobre È in arrivo una nuova infornata di ospiti per Silvia Toffanin nei due appuntamenti con Verissimo, sabato 16 e domenica 17 ottobre, alle ore 16.30 su Canale 5. Saranno intervistati dalla conduttrice ne ...

