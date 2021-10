Arrestati due militari dell' Aeronautica in servizio al terzo reparto Genio di Bari Accusa | istigazione alla corruzione

Advertising

fattoquotidiano : Sigonella, arrestati due ufficiali dell’aviazione: “Hanno chiesto tangenti a una società di Ciancio Sanfilippo per… - TgrRaiSicilia : Arrestati due #ufficiali dell'@ItalianAirForce. L'accusa: #istigazione alla corruzione nella procedura di esproprio… - Agenzia_Ansa : Due adolescenti sono accusati di aver causato la morte di 14 canguri, tra cui due cuccioli, sulla costa orientale d… - Italia_Notizie : Sigonella, arrestati due ufficiali dell’aviazione: “Hanno chiesto tangenti a una società di Ciancio Sanfilippo per… - Rodica17957578 : RT @fattoquotidiano: Sigonella, arrestati due ufficiali dell’aviazione: “Hanno chiesto tangenti a una società di Ciancio Sanfilippo per gon… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestati due

militari dell'Aeronautica, in servizio al terzo reparto Genio di Bari, sono statidalla Guardia di finanza. Si tratta del tenente colonnello Matteo Mazzamurro e del luogotenente Giuseppe ...... dice uno deiindagati. Leggi notizie correlate ? Microspie nella Maserati: i soldi del boss e l'etichetta neomelodica ? Blitz Picaneddu: volti deglie accuse FOTO Sono diverse le ...Non è facile raccontare le storie siciliane. Sarà perchè la nostra isola è quella in cui, secondo la consolidata regola pirandelliana, l’uomo ha un volto che ne nasconde mille altri. E, forse, sarà pu ...Sono 18 le vittime che si vanno ad aggiungere ai 35 morti per avvelenamento dopo aver bevuto del liquore al metanolo in Russia. Ancora un grave caso di avvelenamento per alcol adulterato ...