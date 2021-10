Aprire un’azienda in Italia costa dieci volte più che in Germania: quasi 5mila euro per una “start up” (Di sabato 16 ottobre 2021) Mettere in piedi una start up, in Italia, costa quasi 10 volte di più rispetto alla Germania, più di 15 volte di più rispetto a quanto si spende in Francia, quasi 7 volte in più della Spagna. E ben 188 volte in più della Croazia. È quanto mette in evidenza un documento del Centro studi di Unimpresa sui costi delle start up nell’Unione europea, secondo il quale in Slovenia l’avvio di un’attività imprenditoriale è addirittura a “costo zero”. Entrando nel dettaglio della classifica dei costi per avviare imprese, l’Italia è il paese del Vecchio continente più caro per dare vita a una start up: dentro i nostri confini occorrono 4.155 euro ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 ottobre 2021) Mettere in piedi unaup, in10di più rispetto alla, più di 15di più rispetto a quanto si spende in Francia,in più della Spagna. E ben 188in più della Croazia. È quanto mette in evidenza un documento del Centro studi di Unimpresa sui costi delleup nell’Unionepea, secondo il quale in Slovenia l’avvio di un’attività imprenditoriale è addirittura a “costo zero”. Entrando nel dettaglio della classifica dei costi per avviare imprese, l’è il paese del Vecchio continente più caro per dare vita a unaup: dentro i nostri confini occorrono 4.155...

