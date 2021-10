Antonio Russo, le guerre dimenticate e il suo giornalismo premiato dal Nobel (Di sabato 16 ottobre 2021) Il modo più semplice e diretto per conoscere Antonio Russo a ventun anni dal suo assassinio èl’ascolto delle sue straordinarie corrispondenze dai terribili teatri di guerra degli anni Novanta, dall’Algeria come dai Grandi Laghi del genocidio africano, dalla Bosnia, dal Kosovo, fino alla Cecenia. Il suo prezioso lavoro di valoroso corrispondente è ascoltabile in un’apposita sezione dell’archivio di Radio Radicale, dove è racchiusa la documentazione che indica il percorso da lui compiuto grazie al quale è possibile tracciare un’analisi storico-critica necessaria per comprendere la sua personalità e la sua lotta da “radicale giornalista”, come lo amava definire Marco Pannella. Con questo articolo non si intende celebrare ritualmente un anniversario, ma rafforzare l’impegno affinché Antonio non resti un morto senza la sepoltura della ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 ottobre 2021) Il modo più semplice e diretto per conoscerea ventun anni dal suo assassinio èl’ascolto delle sue straordinarie corrispondenze dai terribili teatri di guerra degli anni Novanta, dall’Algeria come dai Grandi Laghi del genocidio africano, dalla Bosnia, dal Kosovo, fino alla Cecenia. Il suo prezioso lavoro di valoroso corrispondente è ascoltabile in un’apposita sezione dell’archivio di Radio Radicale, dove è racchiusa la documentazione che indica il percorso da lui compiuto grazie al quale è possibile tracciare un’analisi storico-critica necessaria per comprendere la sua personalità e la sua lotta da “radicale giornalista”, come lo amava definire Marco Pannella. Con questo articolo non si intende celebrare ritualmente un anniversario, ma rafforzare l’impegno affinchénon resti un morto senza la sepoltura della ...

