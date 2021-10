Antonio Cederna, non solo il padre dell’ambientalismo italiano ma un visionario (Di sabato 16 ottobre 2021) Ci sono anniversari che vanno ricordati, anzi celebrati. Non per banale dovere, piuttosto per un giusto riconoscimento. Così lasciar scorrere il centenario della nascita di Antonio Cederna, il prossimo 27 ottobre, sarebbe stato molto più di una semplice dimenticanza: piuttosto una delittuosa omissione. Per questo motivo bisognerebbe mostrare gratitudine ad Annalisa Cipriani, vicepresidente della sezione romana di Italia Nostra, per aver voluto organizzare una serie di appuntamenti dedicati alla “multiforme” figura di uno dei padri dell’ambientalismo italiano. In realtà, molto di più. Uno degli intellettuali “migliori” della seconda metà del Novecento. Scorrendo il programma degli incontri, a partire da quello dell’8 ottobre sul Parco dell’Appia antica fino a quello conclusivo del 27 ottobre sull’Archivio dedicato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Ci sono anniversari che vanno ricordati, anzi celebrati. Non per banale dovere, piuttosto per un giusto riconoscimento. Così lasciar scorrere il centenario della nascita di, il prossimo 27 ottobre, sarebbe stato molto più di una semplice dimenticanza: piuttosto una delittuosa omissione. Per questo motivo bisognerebbe mostrare gratitudine ad Annalisa Cipriani, vicepresidente della sezione romana di Italia Nostra, per aver voluto organizzare una serie di appuntamenti dedicati alla “multiforme” figura di uno dei padri. In realtà, molto di più. Uno degli intellettuali “migliori” della seconda metà del Novecento. Scorrendo il programma degli incontri, a partire da quello dell’8 ottobre sul Parco dell’Appia antica fino a quello conclusivo del 27 ottobre sull’Archivio dedicato a ...

ilfattoblog : Antonio Cederna, non solo il padre dell’ambientalismo italiano ma un visionario - Italia_Nostra : #Reminder Appuntamento stamattina alle 9.30 con la diretta FB dal Parco dell'#AppiaAntica per il terzo appuntamento… - ItaliaNostra_LO : RT @Italia_Nostra: #appiaantica Il futuro del Parco nelle parole di Mario Tozzi ricordando la visione e l'impegno di Antonio Cederna. - ItaliaNostra_LO : RT @Italia_Nostra: #Centenario di Antonio Cederna: 4 appuntamenti a ottobre per un grande convegno di studi organizzato da Annalisa Ciprian… - SIPRomaeLazio : -