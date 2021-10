Angiolini e Allegri, nuovi risvolti sulla vicenda: lui rompe il silenzio e lei… (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo la diserzione dell’Angiolini al Festival del Libro, arrivano le prime dichiarazioni di Allegri dopo il caos mediatico generato dalla consegna del tapiro da parte di Striscia la Notizia all’attrice La fine della storia d’amore fra Ambra Angiolini e Max Allegri continua a far discutere. Dopo lo scoop del settimanale Chi, il quale ha rivelato il tradimento commesso da lui, la scelta di Striscia la Notizia di consegnare il tapiro all’attrice ha scatenato un enorme polemica sul web. Il gesto, infatti, è stato definito a dir poco decoroso e di poco tatto, un infierire gratuito nei confronti di una donna giustamente ferita dal tradimento del compagno. E oggi, a distanza di qualche giorno, arrivano nuovi risvolti nella vicenda. ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo la diserzione dell’al Festival del Libro, arrivano le prime dichiarazioni didopo il caos mediatico generato dalla consegna del tapiro da parte di Striscia la Notizia all’attrice La fine della storia d’amore fra Ambrae Maxcontinua a far discutere. Dopo lo scoop del settimanale Chi, il quale ha rivelato il tradimento commesso da lui, la scelta di Striscia la Notizia di consegnare il tapiro all’attrice ha scatenato un enorme polemica sul web. Il gesto, infatti, è stato definito a dir poco decoroso e di poco tatto, un infierire gratuito nei confronti di una donna giustamente ferita dal tradimento del compagno. E oggi, a distanza di qualche giorno, arrivanonella. ...

