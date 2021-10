Angela Lansbury, La Signora in Giallo: il segreto del successo? Non essere bella (Di sabato 16 ottobre 2021) Angela Lansbury, alias La Signora in Giallo, svela il segreto del suo successo: non essere bella. Non solo. Ma oltre a non avere bellezza, almeno a quanto riporta il dailymail.co.uk secondo confessioni della diretta interessata, l’attrice nata a Londra, cittadina irlandese ma naturalizzata statunitense, dimostrava molti più anni della sua età. Due circostanze che per tanti potevano essere sfortunate ma che lei ha saputo trasformare nella sua più grande fortuna. Fino a farla diventare eterna. Un mito. Perché così è Angela Lansbury. A 96 anni d’età, compiuti oggi 16 ottobre che è il suo compleanno, l’attrice che ci fa compagnia da quasi 40 anni con gli episodi de La Signora in ... Leggi su amica (Di sabato 16 ottobre 2021), alias Lain, svela ildel suo: non. Non solo. Ma oltre a non avere bellezza, almeno a quanto riporta il dailymail.co.uk secondo confessioni della diretta interessata, l’attrice nata a Londra, cittadina irlandese ma naturalizzata statunitense, dimostrava molti più anni della sua età. Due circostanze che per tanti potevanosfortunate ma che lei ha saputo trasformare nella sua più grande fortuna. Fino a farla diventare eterna. Un mito. Perché così è. A 96 anni d’età, compiuti oggi 16 ottobre che è il suo compleanno, l’attrice che ci fa compagnia da quasi 40 anni con gli episodi de Lain ...

