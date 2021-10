AMBRA CHIAMA GLI AVVOCATI PER IL TAPIRO DI STRISCIA E DISERTA IL SALONE DEL LIBRO DI TORINO (Di sabato 16 ottobre 2021) Non si placano le polemiche tra AMBRA Angiolini e STRISCIA la notizia, dopo che il programma satirico in onda su Canale 5 aveva consegnato all’attrice un «TAPIRO d’oro» a seguito della fine della storia d’amore con l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Con un comunicato pubblicato sabato 16 ottobre, i legali di Angiolini, Valeria De Vellis e Daniela Missaglia, hanno comunicato di riservarsi di valutare «ogni migliore iniziativa a tutela della loro assistita in considerazione dell’illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa da parte del signor Valerio Staffelli», l’inviato di STRISCIA la notizia. I due AVVOCATI contestano anche il comunicato con cui il programma — in risposta alla ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 16 ottobre 2021) Non si placano le polemiche traAngiolini ela notizia, dopo che il programma satirico in onda su Canale 5 aveva consegnato all’attrice un «d’oro» a seguito della fine della storia d’amore con l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Con un comunicato pubblicato sabato 16 ottobre, i legali di Angiolini, Valeria De Vellis e Daniela Missaglia, hanno comunicato di riservarsi di valutare «ogni migliore iniziativa a tutela della loro assistita in considerazione dell’illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa da parte del signor Valerio Staffelli», l’inviato dila notizia. I duecontestano anche il comunicato con cui il programma — in risposta alla ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena ...

