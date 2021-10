Ambra Angiolini rinuncia al Salone del Libro: troppe attenzioni mediatiche dopo la rottura con Allegri (Di sabato 16 ottobre 2021) Ambra Angiolini ha deciso di disdire la sua partecipazione al Salone del Libro, che si sta svolgendo a Torino, vista la burrasca mediatica a seguito della rottura con Massimiliano Allegri. L’attrice è stata protagonista delle cronache di gossip, ulteriormente alimentate dalla consegna del Tapiro d’oro da parte di Striscia la Notizia, circostanza ampiamente criticata da colleghe e opinione pubblica. Ambra Angiolini avrebbe dovuto presenziare alla presentazione di un Libro, ma l’organizzazione del Salone ha annunciato che non ci sarà. Ambra Angiolini dà forfait al Salone del Libro: troppa attenzione mediatica Ambra ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 16 ottobre 2021)ha deciso di disdire la sua partecipazione aldel, che si sta svolgendo a Torino, vista la burrasca mediatica a seguito dellacon Massimiliano. L’attrice è stata protagonista delle cronache di gossip, ulteriormente alimentate dalla consegna del Tapiro d’oro da parte di Striscia la Notizia, circostanza ampiamente criticata da colleghe e opinione pubblica.avrebbe dovuto presenziare alla presentazione di un, ma l’organizzazione delha annunciato che non ci sarà.dà forfait aldel: troppa attenzione mediatica...

fanpage : '#AmbraAngiolini ha ricevuto un tapiro da #Striscialanotizia per essere stata tradita dal compagno Massimiliano All… - AlessiaMorani : Qualcuno poi mi spiegherà perché è stato consegnato un tapiro d’oro ad Ambra Angiolini per la fine della sua storia… - rtl1025 : ?? #Tapiro ad #Ambra Angiolini per la fine della sua relazione con #Allegri. La scena è andata in onda ieri sera a… - foggylady : FERMI TUTTI: AMBRA ANGIOLINI SAPEVA DELLA CONSEGNA DEL TAPIRO! – DOPO LE POLEMICHE, 'STRISCIA'...… - christianrocca : RT @Linkiesta: Ambra, Boccassini e l’idea che il tradimento tra adulti sia la cosa più devastante che possa capitare Con l’indignazione pe… -