Ambra Angiolini | intervengono gli avvocati | si valutano azioni contro Staffelli e Striscia la Notizia

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 16 ottobre 2021) La vicenda del Tapiro d’Oro adper la fine della sua relazione durata quattro anni con Massimiliano Allegri potrebbe spostarsi dalla tv in altre sedi. Il caso ha visto il supporto di molte donne – e non solo – dalla parte dell’attrice e conduttrice (che tuttavia in tanti si ostinano a declassare a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.