Ambra Angiolini, azione legale contro Striscia: le ultime (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo aver ricevuto il Tapiro per la separazione con Allegri, Ambra Angiolini pensa all'azione legale contro Striscia la Notizia Come scrive Repubblica Ambra Angiolini ragiona sull'azione legale contro Striscia la notizia. Gli avvocati Valeria De Vellis e Daniela Missaglia, in nome e nell'interesse dell'artista «si riservano di valutare – è scritto in una nota diffusa oggi – ogni migliore iniziativa a tutela della loro assistita in considerazione dell'illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa da parte del Signor Valerio Staffelli», inviato di Striscia la notizia.

