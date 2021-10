Altro sabato caldo, stavolta il Viminale corre ai ripari: piano anti-infiltrati al corteo dei sindacati. Ma a Milano salta la trattativa tra No Green pass e polizia (Di sabato 16 ottobre 2021) Altro che “venerdì nero”. Quella di ieri, 15 ottobre, è stata semplicemente una giornata segnata da proteste, per l’avvio del Green pass obbligatorio al lavoro, ma niente di eclatante. Tutto fumo e niente arrosto. Oggi, invece, 16 ottobre, i fari sono puntati sulla manifestazione della Cgil a Roma che porterà in piazza San Giovanni la bellezza di 50 mila persone: l’obiettivo è quello di rispondere, in maniera assolutamente pacifica, all’assalto neofascista alla sede della Cgil nella Capitale. Le forze dell’ordine temono la presenza di infiltrati, di No Green pass, No vax, neofascisti o più in generale estremisti. In realtà l’intelligence non ha particolari timori. Tutto dovrebbe procedere tranquillamente, salvo imprevisti. La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, intanto, per ... Leggi su open.online (Di sabato 16 ottobre 2021)che “venerdì nero”. Quella di ieri, 15 ottobre, è stata semplicemente una giornata segnata da proteste, per l’avvio delobbligatorio al lavoro, ma niente di eclatante. Tutto fumo e niente arrosto. Oggi, invece, 16 ottobre, i fari sono puntati sulla manifestazione della Cgil a Roma che porterà in piazza San Giovanni la bellezza di 50 mila persone: l’obiettivo è quello di rispondere, in maniera assolutamente pacifica, all’assalto neofascista alla sede della Cgil nella Capitale. Le forze dell’ordine temono la presenza di, di No, No vax, neofascisti o più in generale estremisti. In realtà l’intelligence non ha particolari timori. Tutto dovrebbe procedere tranquillamente, salvo imprevisti. La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, intanto, per ...

