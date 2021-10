Allegri: rompe il silenzio dopo la rottura con Ambra (Di sabato 16 ottobre 2021) dopo la rottura con Ambra Angiolini, di cui di recente si è parlato davvero moltissimo, Massimiliano Allegri non si era ancora espresso. In queste ore, però, l’uomo ha detto la sua sulla questione anche se, vista la situazione, ha preferito non sbilanciarsi toppo! La rottura tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri ha fatto chiacchierare tutte le pagine di gossip e le riviste che parlano del mondo dello spettacolo. Di recente ha sollevato molte polemiche la scelta di Striscia la Notizia di dare un tapiro d’oro all’attrice, questione su cui si è espressa anche la figlia di Ambra, che non ha gradito il gesto ed ha incolpato il Mister di aver tradito la madre. Sembra infatti che Allegri avrebbe tradito la compagna ma, finora, ... Leggi su piusanipiubelli (Di sabato 16 ottobre 2021)laconAngiolini, di cui di recente si è parlato davvero moltissimo, Massimilianonon si era ancora espresso. In queste ore, però, l’uomo ha detto la sua sulla questione anche se, vista la situazione, ha preferito non sbilanciarsi toppo! LatraAngiolini e Massimilianoha fatto chiacchierare tutte le pagine di gossip e le riviste che parlano del mondo dello spettacolo. Di recente ha sollevato molte polemiche la scelta di Striscia la Notizia di dare un tapiro d’oro all’attrice, questione su cui si è espressa anche la figlia di, che non ha gradito il gesto ed ha incolpato il Mister di aver tradito la madre. Sembra infatti cheavrebbe tradito la compagna ma, finora, ...

Advertising

PasqualeMarro : #Allegri sbotta e rompe il silenzio su #Ambra: “Non dovete…” - infoitcultura : Allegri rompe il silenzio su Ambra Angiolini: prime parole dopo la rottura - infoitcultura : Ambra Angiolini, Allegri rompe il silenzio: «Della mia vita privata non ho mai parlato» - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #ambra angiolini, Allegri rompe il silenzio: «Della mia vita privata non ho mai parlato» - zazoomblog : Ambra Angiolini Allegri rompe il silenzio: «Della mia vita privata non ho mai parlato» - #Ambra #Angiolini… -