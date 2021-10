Allegri: “Mourinho ha dato carattere alla Roma. Ecco quali sono i tempi di recupero per Dybala” (Di sabato 16 ottobre 2021) Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la partita contro la Roma di domani sera: “Juventus-Roma è sempre una grande partita dove spesso ci sono state polemiche. C’è Mourinho che ha dato carattere, sono davanti a noi e dobbiamo fare punti come nelle prossime 7 gare per non allontanati dalle rime posizioni di classifica.. Bisogna prepararsi per bene e riaccendere subito l’interruttore dopo la sosta”. Sulle condizioni del reparto offensivo: “Morata oggi si allenerà con la squadra, però dipende dai rischi che si possono correre. Dybala assolutamente no, è molto più indietro di Morata. Nel giro di una settimana, dieci giorni credo che potrà essere a disposizione”. FOTO: Twitter Juve L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 ottobre 2021) Massimilianoha presentato in conferenza stampa la partita contro ladi domani sera: “Juventus-è sempre una grande partita dove spesso cistate polemiche. C’èche hadavanti a noi e dobbiamo fare punti come nelle prossime 7 gare per non allontanati dalle rime posizioni di classifica.. Bisogna prepararsi per bene e riaccendere subito l’interruttore dopo la sosta”. Sulle condizioni del reparto offensivo: “Morata oggi si allenerà con la squadra, però dipende dai rischi che si poscorrere.assolutamente no, è molto più indietro di Morata. Nel giro di una settimana, dieci giorni credo che potrà essere a disposizione”. FOTO: Twitter Juve L'articolo proviene da ...

