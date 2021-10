(Di sabato 16 ottobre 2021) Massimilianointervistato dal quotidiano La Repubblica in vista della partita contro la Roma, ha evitato la domanda sudopo lae la consegna (evitabilissima) del Tapiro d’oro di Striscia la Notizia.“parla” dellaconDella vita privata non ne ho mai parlato e non intendo parlarne. Sono due... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Mourinho: "Orsato? Grande esperienza" Il tecnico portoghese commenta la designazione arbitrale: "...Poi a fine partita gli arbitri possono aver commesso qualche errore e li si'. JUVENTUS E LOTTA SCUDETTO - 'Se sono in corsa? Dovete chiederlo ad, non a me'. BORJA MAYORAL - 'Se ...Il tecnico della Roma, José Mourinho, in vista dell'attesa sfida con la Juventus, prevista per domani alle 20.45 a Torino, ha tenuto la consueta conferenza stampa pre gara. Ancora in dubbio la parteci ...Massimiliano Allegri commenta la rottura con Ambra Angiolini: il dribbling dell'allenatore della Juventus lascia con l'amaro in bocca.